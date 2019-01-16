Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü İngiltere Hariç Yükselişle Tamamladı

Avrupa Borsaları Günü İngiltere Hariç Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının dün akşam parlamentoda reddedilmesinin ardından günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle kapadı.

Avrupa Borsaları Günü İngiltere Hariç Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının dün akşam parlamentoda reddedilmesinin ardından günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle kapadı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artışla 350,59 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 artarak 19.477,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 10.931,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 4.7810,74 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, ülkede hükümet hakkındaki güven oylaması öncesi günü yüzde 0,47 kayıpla 6.862,68 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 1,1406 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin, dolar karşısında fazla değişmeyerek 1,2862 dolardan işlem görürken, 2016'da yapılan referandumdan sonra dolar karşısında yüzde 13'den fazla değer kaybetmesi dikkat çekiyor.

Öte yandan, Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Deutsche Bank'ın Alman rakibi Commerzbank yerine Avrupalı bir rakiple birleşmesini tercih edeceği yönündeki haberlerin ardından yüzde 8,4 değer kazanarak 8,11 avroya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Theresa May, Avrupa, İngiltere, Ekonomi
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