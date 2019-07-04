Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 yükselerek 392,94 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.620,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,98 değer kazanarak 22.120,70 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 12.629,90 seviyesinde kapandı.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08'lik düşüşle 7.603,58 seviyesinde tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,04'lük yükselişle 1,1282 seviyelerinde işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:42 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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