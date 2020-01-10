Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı - Son Dakika

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.037,11 puana, Almanya 'da Dax endeksi ise yüzde 0,09 düşerek 13.483,31 puana geriledi.

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