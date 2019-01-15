Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı
23 dakika önce
Avrupa borsaları, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşması öncesi son saatlerde alışların ağırlık kazanmasıyla günü, İtalya FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
Avrupa
borsaları, İngiltere
parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşması öncesi son saatlerde alışların ağırlık kazanmasıyla günü, İtalya
FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45
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