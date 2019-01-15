Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı

23 dakika önce

Avrupa borsaları, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşması öncesi son saatlerde alışların ağırlık kazanmasıyla günü, İtalya FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı, System.String[]
Avrupa borsaları, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşması öncesi son saatlerde alışların ağırlık kazanmasıyla günü, İtalya FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:45 

Ekonomi
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