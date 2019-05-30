Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

15 dakika önce

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları bazı olumlu şirket verilerinin etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 yükselerek, 372,07 puandan kapandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 11.902,08 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46'lık artışla 7.218,16 seviyesinden kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artarak 5.248,91 puana yükseldi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybederek, 19.947,92 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.48 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1135 seviyelerinde işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:53 Kaynak: AA
Avrupa, İtalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Liginde zafer Chelsea'nin Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi! Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:08:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]