Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

10 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, Çinli Huawei şirketine ilişkin gerilimlerin küresel boyutta bir teknoloji savaşına dönüşebileceği endişesi ile günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalarak 379,19 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 azalarak 5.378,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybederek 20.573,31 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 yükselişle 12.168,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07'lik artışla 7.334,19 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.08 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1155 seviyelerinde işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:14 Kaynak: AA
Huawei, Avrupa, Ekonomi
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