Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

58 dakika önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi ve Almanya Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi ve Almanya Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 değişmeyerek 384,77 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 artarak 21.221,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 5.518,45 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 12.308,53 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Başbakan Theresa May'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılacak üçüncü oylama öncesi günü yüzde 0,53 kayıpla 7.403,54 puandan kapattı.
Avro/dolar paritesi (TSİ) 19,45 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,121 seviyelerinde işlem görüyor.
Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ticarette haksız rekabete yol açtığına" yönelik Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi'yi hedef alan paylaşımını piyasalarda risk iştahını azalttığı yönünde değerlendirirken, bu akşam sonuçlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından takip edecekler.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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