Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

13 dakika önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi ve Almanya Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi ve Almanya Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:28 
İngiltere, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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