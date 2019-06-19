Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
13 dakika önce
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi ve Almanya Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:28
borsaları, ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararı öncesi günü İngiltere
FTSE 100 endeksi ve Almanya
Dax 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
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