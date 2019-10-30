Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

17 dakika önce

Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere'nin 12 Aralık'ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere'nin 12 Aralık'ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı

İngiltere, Avrupa, Aralık, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:17 
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