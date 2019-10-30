Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
17 dakika önce
Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere'nin 12 Aralık'ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere'nin 12 Aralık'ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:17
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