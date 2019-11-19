Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin karamsarlığın artmasıyla günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalarak 405,29 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalarak 5.909,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 23.329,21 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 13,221,12 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,22'lik yükselişle 7.323,80 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,06'lık yükselişle 1,1075 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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