Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Borsalar, ABD'nin Çin'e karşı uygulamaya sokmayı planladığı gümrük vergisi artışını erteleyebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 azalarak, 405,22 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,27 düşüşle 13,070,72 seviyesinde tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,28'lik düşüşle 7.213,76 seviyesinden kapattı.

Öte yandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 kazanarak 5.848,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,72 değer kazanarak 23.122,82 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.08 itibarıyla yüzde 0,21'lik yükselişle 1,1084 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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