Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Borsalar, dört günlük yükseliş sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların temkinli davranması, Noel ve yılbaşı tatili öncesi kar satışlarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 azalarak, 414,92 puandan işlem gördü.

Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 13,287,83 seviyesinde bitirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,39'luk düşüşle 5.968,26 seviyesinden kapanış yaptı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08 artarak 7.525,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,45 değer kazanarak 23.630,77 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,08'lik yükselişle 1,1151 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle dün sert yükselmişti.

Avrupa, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı
Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
04:28 Dünya Bankası'ndan Afrika'nın "aşırı yoksul" ülkeleri için 53 milyar dolarlık hibe desteği - Son Dakika
04:24 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı - Son Dakika
04:13 40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika
04:13 Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
04:12 Ankara'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 04:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]