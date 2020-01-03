Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 azalarak 417,93 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 azalarak 6.044,16 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,25 düşüşle 13,219,14 seviyesinden kapattı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,24'lük yükselişle 7.622,40 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 değer kazarak 23.702,35 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.07 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,117 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Fransa, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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