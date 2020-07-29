Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.47 itibarıyla yüzde 0,51'lik yükselerek 1,177 seviyelerinde işlem gördü.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 4.958,74 puana geriledi.

Öte yandan, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,61'lik yükselişle 6.131,46 seviyesinden tamamladı

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybederek 19.880,57 puana geriledi.

Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 12,822,26 seviyesinden kapandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:55

Kaynak: AA

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