Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 445,2 puana çıktı.
Teknoloji şirketlerinin hisselerinde bugün ortalama yüzde 1,3 artış yaşanırken, madencilik şirketlerinin hisselerinde yüzde 1,7 düşüş görüldü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalarak 7.029,79 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 6.390,27 puan seviyesinden kapandı.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 artarak 15.465,09 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01'lik yükselişle 24.892,9 puana ulaştı.
Almanya'nın toplu konut alanında ikinci büyük şirketi Deutsche Wohnen'in hisseleri, Vonovia Emlak Grubu'nun 18 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etmesinden sonra yüzde 15,2 değer kazandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,09'luk yükselişle 1,223 seviyelerinden işlem gördü.
Kaynak: AA
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