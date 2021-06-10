Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararı ve ABD'den gelen enflasyon verisinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, yönetim konseyinin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise mayısta yıllık bazda yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun yüzde 4,7 olması bekleniyordu. TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kazanarak 454,56 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artarak 7.088,18 puan seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 düşerek 15.571,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 6.546,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 gerileyerek 25.638,20 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,115'lik düşüşle 1,217 seviyesinde bulunuyor.