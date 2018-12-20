Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı

Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı

9 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:08 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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