Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı
9 saat önce
Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa
borsaları, ABD
ve Asya
piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:08
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