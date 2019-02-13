Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

2 saat önce

Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:30 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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