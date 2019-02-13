Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
2 saat önce
Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa
Borsaları, ABD
ile Çin
arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:30
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