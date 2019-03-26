Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı

1 saat önce

Avrupa Borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı, System.String[]
Avrupa Borsaları, yatırımcıların kurumsal haberlere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 yükselerek, 377,20 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artarak, 5.307,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 değer kazanarak 21.139,40 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,64 yükselişle 11.419,48 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.196,29 seviyesinden tamamladı.

Kurumsal şirket haberlerinde Almanya merkezli ödeme sağlayıcı FinTech Wirecard'ın hisseleri, Singapur'da şirketin ofisindeki usulsüzlüklerin yerel kaldığı ve genel merkezi ilgilendiren herhangi bir cezai sorumluluk içermediği yönündeki raporların ardından yüzde 26'den fazla değer kazandı.

Airbus'ın hisseleri de Çin'den yaklaşık 35 milyar dolar değerinde 300 uçaklık sipariş almasından sonra bugün yüzde 2 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 1,1281 seviyelerinde işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Fransa, İtalya, Avrupa, Güncel
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