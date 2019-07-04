Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
1 saat önce
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:47
borsaları, ABD Merkez Bankası Fed
'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
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