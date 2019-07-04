Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:47 
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Avrupa, Fed, Ekonomi
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