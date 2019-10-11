Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 yükselerek, 391,61 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 artarak 5.665,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,88 değer kazanarak, 22.165,34 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,86 yükselişle 12.511,65 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84'lük artışla 7.247,08 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.39 itibarıyla yüzde 0,34'lük yükselişle 1,1041 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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