Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna ve anlaşmanın birinci aşamasının imzalanmasına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Çin gazetesi Global Times'ın, ismini vermediği Çin hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirtmesi, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 yükselerek 408,09 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artarak 5.924,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 23.454,61 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,63 yükselişle 13.246,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95'lik artışla 7.396,29 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 1,1011 seviyelerinde işlem gördü.