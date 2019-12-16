Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Partinin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, 418 puanı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra, günü yüzde 1,39 yükselerek 417,75 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artarak 5.991,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 23.524,76 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,94 yükselişle 13.407,66 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25'lik artışla 7.519,05 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,1142 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasıyla yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade ederek, bundan sonra dikkatlerin Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü alacağına ilişkin taahhüdünü nasıl yerine getireceğine ve ABD'nin eylül ayında planlanan tarife artışından geri adım atacağına ilişkin taahhüdünü ne kadar çabuk uygulayacağına çevrildiğini belirtti.

Analistler, Avrupa'da ise İngiliz parlamentosunda Brexit yasasının geçmesine yönelik gelişmelerin ve Brexit sonrası Londra ile Brüksel arasındaki serbest ticarete yönelik görüşmelerin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini anımsattı.