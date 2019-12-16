Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Partinin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, 418 puanı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra, günü yüzde 1,39 yükselerek 417,75 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artarak 5.991,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 23.524,76 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,94 yükselişle 13.407,66 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25'lik artışla 7.519,05 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,1142 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasıyla yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade ederek, bundan sonra dikkatlerin Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü alacağına ilişkin taahhüdünü nasıl yerine getireceğine ve ABD'nin eylül ayında planlanan tarife artışından geri adım atacağına ilişkin taahhüdünü ne kadar çabuk uygulayacağına çevrildiğini belirtti.

Analistler, Avrupa'da ise İngiliz parlamentosunda Brexit yasasının geçmesine yönelik gelişmelerin ve Brexit sonrası Londra ile Brüksel arasındaki serbest ticarete yönelik görüşmelerin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini anımsattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı
BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış Trump'a yönelik azil raporu açıklandı Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi

Son Dakika Haberleri
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
02:38 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:31 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 04:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]