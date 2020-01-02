Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının sağlanmasına yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 yükselerek 419,72 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 artarak 6.041,50 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,40 değer kazanarak 23.836,26 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,03 yükselişle 13.385,93 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82'lik artışla 7.604,30 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,36'lık düşüşle 1,1169 seviyelerinde işlem gördü.