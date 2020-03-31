Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
39 dakika önce
Avrupa borsaları, Çin'den gelen imalat sanayi satın alım yöneticileri verilerinin (PMI) etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, Çin'den gelen imalat sanayi satın alım yöneticileri verilerinin (PMI) etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:46
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