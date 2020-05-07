Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 yükselerek, 337,98 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 artarak 4.501,44 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,50 değer kazanarak, 17.245,04 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,44 yükselişle 10.759,27 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40'lık artışla 5.935,98 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,13'lük düşüşle 1,081 seviyelerinde işlem gördü.