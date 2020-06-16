Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in şirket tahvili alımına başlama kararının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,90 yükselerek 363,33 puandan kapandı

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84 artarak 4.952,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,46 değer kazanarak 19.625,63 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,39 yükselişle 12.315,66 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,94'lük artışla 6.242,79 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,006'lük düşüşle 1,126 seviyelerinde işlem gördü.