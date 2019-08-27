Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Avrupa borsaları, Çin'in tüketimi artırmak için attığı adımların etkisiyle günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları, Çin'in tüketimi artırmak için attığı adımların etkisiyle günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 373,62 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 artarak 5.387,09 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,52 değer kazanarak 20.991,30 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,62 kazançla 11.730,32 seviyesinden kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08'lik düşüşle 7.089,58 seviyesinden günü tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,10'luk düşüşle 1,109 seviyelerinde işlem gördü.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:36 Kaynak: AA
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