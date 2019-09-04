Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

5 saat önce

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa'da şirketlerin hisseleri Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısını "resmen" geri çekeceğine yönelik haberlerin ve "anlaşmasız Brexit" riskinin azalmasının etkisiyle değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 yükselerek 383,18 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 5.532,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 değer kazanarak 21.737,80 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,96 yükselişle 12.025,04 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.311,26 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,50'lik yükselişle 1,1028 seviyelerinde işlem gördü.

Hong Kong, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ruhani: üçüncü adımı açıklayacağız
Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]