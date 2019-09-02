Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

7 saat önce

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin'in imalat sektöründeki üretim verilerinin hafif iyileşme göstermesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin'in imalat sektöründeki üretim verilerinin hafif iyileşme göstermesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 yükselerek 380,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.493,04 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 21.451,98 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,12 yükselişle 11.953,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04'lük artışla 7.281,94 seviyesinden kapandı.

Avro Bölgesi ve Çin'in, imalat sektöründeki üretimi, ekonomik büyümeyi yavaşlatan küresel korkuları hafifletecek kadar olmasa da ağustosta az miktarda yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,1097 seviyelerinde işlem gördü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amiens, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby İstanbul'a geldi! 461 maç 271 gol! İşte Radamel Falcao'nun kariyeri Marcelo Guedes, Fikret Orman'ı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:08:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]