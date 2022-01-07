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Avrupa borsaları haftanın son gününde İngiltere hariç düştü - Son Dakika

Avrupa borsaları haftanın son gününde İngiltere hariç düştü

07.01.2022 20:37
Avrupa borsaları haftanın son gününde İngiltere hariç düştü

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 azalarak günü 486,25 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalarak 7.219,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,13 düşerek 27.618,47 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 azalarak 15.947,74 puandan kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 7.485,28 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1,135 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

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England, Fransa, İtalya, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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