Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Haftanın Son İşlem Gününü Yükselişle Kapattı

Avrupa Borsaları Haftanın Son İşlem Gününü Yükselişle Kapattı

33 dakika önce

Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ana konularda fikir birliği sağlandığı yönündeki haberlerin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Haftanın Son İşlem Gününü Yükselişle Kapattı, System.String[]
Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ana konularda fikir birliği sağlandığı yönündeki haberlerin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,41 yükselerek 368,94 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 artarak 5.153,19 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,90 değer kazanarak 20.212,34 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,89 yükselişle 11.299,80 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artışla 7.236,68 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 1,1271 seviyelerinde işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:09 Kaynak: AA

Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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