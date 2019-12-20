Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin'in arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağına yönelik haberlerin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin ticaret anlaşmasının teknik ve yasal inceleme aşamasında olduğunu belirterek, ocak ayı başında açıklanıp imzalanacağını duyurmuştu.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe günü yüzde 0,80 yükselerek 418,40 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.021,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 değer kazanarak 24.003,64 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,81 yükselişle 13.481,90 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11'lik artışla 7.582,48 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,40 azalışla 1,1073 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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