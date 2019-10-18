Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı
Son Dakika Güncel Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Yatırımcılar, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit konusunda yapılan yeni anlaşmanın İngiltere ve AB üyesi ülke parlamentolarından geçip geçmeyeceği konusunda sinyaller beklerken, Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 azalarak 391,84 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 azalarak 5.6436,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybederek 22.321,77 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 12.633,60 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,44'lük düşüşle 7.150,57 seviyesinde tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,1147 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların, AB üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından konuyla ilgili gelişmeleri, Çin ekonomisinin ABD ile ticaret savaşı ve azalan iç talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme hızına düşmesini yakından takip ettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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