Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları,haftaya satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları,haftaya satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 değer kaybederek 418,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 13.289,61 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.627,67 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 9.671,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.022,83 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 gerileyerek 23.697,19 puanda seyrediyor.

Analistler, avro/dolar paritesinin yüzde 0,2 artışla 1,1198 seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, 1,1180 üzerinde kalıcılık ağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 1,14 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasalarda yeni yılın ilk işlem gününe kadar düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!
Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Son Dakika Haberleri
18:20 Kardemir'den savunma sanayisine çelik üretim desteği - Son Dakika Ekonomi
18:18 BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:18 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:14 Piyasa hacmi 195 milyar doların üzerinde tutunuyor - Son Dakika Ekonomi
18:14 Ülker Bisküvi'den finansal duran varlık satışı - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]