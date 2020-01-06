Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 416,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10 azalarak 13.078,06 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 7.580,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 kayıpla 9.575,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 azalışla 6.001,98 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 gerileyerek 23.521,16 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, taraflardan gelen açıklamaların petrol fiyatlarında yükselişe, güvenli liman olarak görülen enstrümanların yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Bugün, Avro Bölgesinde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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