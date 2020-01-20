Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları haftaya sınırlı da olsa satıcılı başladı.

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Avrupa borsaları haftaya sınırlı da olsa satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 423,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 13.513,54 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.671,91 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 9.654,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 6.087,46 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 gerileyerek 24.044,77 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2979, avro/dolar paritesi 1,1093 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, hükümet ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirilecek oturumla başlayacak Senatodaki yargılama sürecinin gündemin odağında yer aldığını belirtti.

Haftanın ilk işlem gününde veri gündemin zayıf olduğuna değinen analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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