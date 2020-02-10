Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 422,42 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 13.469,39 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 7.436,33 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 9.784,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşerek 5.997,94 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 24.402,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0940 ile son 4 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2890'dan işlem görüyor.


Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 909'a yükselerek 2002-2003'te meydana gelen SARS virüsünden ölenlerin sayısını geçtiğini ve bu durumun yatırımcıların tedirginliğini artırdığını bildirdi.

Koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Brexit sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmelerin de Avrupa gündemini meşgul ettiğini aktaran analistler, İrlanda'daki genel seçimde rakip adayların birbirine çok yakın oy almasının belirsizlikleri artıran bir başka etken olduğunu kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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