Avrupa borsaları haftaya karışık başladı

Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 371 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 13.087 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.006 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 4.957 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.955 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.611 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1819'dan işlem görüyor.

Analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin tedirginlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı artan bölgesel tedbirlerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Fransa ve İngiltere arasında balık avlanma hakları üzerinden devam eden anlaşmazlıkların Brexit konusunun hala en önemli başlığını oluşturduğunu kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de pay piyasalarında aşağı yönlü baskıyı desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Brexit ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının piyasaların gidişatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.