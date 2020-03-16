Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina uygulamasının İtalya'dan sonra diğer ülkelerde de başlamasının oluşturduğu tedirginliklerle haftaya sert düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina uygulamasının İtalya'dan sonra diğer ülkelerde de başlamasının oluşturduğu tedirginliklerle haftaya sert düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5 değer kaybederek 283 puanla Temmuz 2013'ten beri en düşük seviyesine, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 5 azalışla 8.730 puana inerek Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,8 düşerek 5.111 puanla Kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük değere gerilerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,3 değer kaybederek 6.342 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,5 azalarak 3.935 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 5 gerileyerek 15.140 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 1,2 artışla 1,1200, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,5 düşüşle 1,2360 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının Kovid-19 salgınının oluşturduğu panik havasını hafifletmek için attığı genişlemeci ve finansal piyasaları likidite açısından destekleyen adımlarına karşın İtalya'nın ardından karantina uygulamasının diğer ülkelerde de başlamasının tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladığını ve dünya genelinde vaka sayısının 169 bini aştığını anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmesi ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurmasının da borsadaki satışları azaltmadığını söyledi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), geçen hafta likidite konusunda genişleme adımı attığını ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi yaptığını belirterek, dün gece yapılan açıklama ile de ECB, Fed, BoE, Japonya Merkez Bankası (BoJ), Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldığını aktardı.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de mart ayı New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası, İngiltere, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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