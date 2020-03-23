Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4,5 değer kaybıyla 280 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,3 azalışla 8.545 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,2 düşerek 4.971 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 6.263 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,8 azalarak 3.895 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,2 gerileyerek 15.075 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,1620 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal hayata ve ekonomiye etkilerinin gittikçe derinleştiğini belirterek, pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.

Kovid-19 salgınının yayılma hızının artmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, virüs bulaşan kişi sayısının 330 bini, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 14 bini geçtiğini anımsattı.

Analistler, salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara rağmen yatırımcıların riskten kaçınmaya devam ettiğini aktararak, bunun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğuna işaret etti.

Yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirten analistler, bugün ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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