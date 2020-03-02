Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair endişelerin sürmesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları yönündeki açıklamalarıyla güne pozitif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,75 kazançla 382,2 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52 artışla 12.070,6 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,62 yükselişle 6.753,2 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,36 primle 8.841,5 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 kazançla 5.397,6 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,64 artışla 22.124,7 puan oldu.

Avro/dolar yükselişini 7'inci işlem gününe taşıyarak 1,1088, sterlin/dolar paritesi ise 1,2788 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine dair endişelere karşın, Fed Başkanı Powell'ın ekonomiyi destekleyici açıklamalarının ardından piyasaların güne alıcılı başladığını belirtti.

Powell, cuma akşamki yazılı açıklamasında "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Fed'in 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, bu hafta içerisinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması ve diğer konulara ilişkin müzakerelerin başlamasının beklendiğini kaydeden analistler, geçen hafta İngiltere'nin hazirana kadar istenilen mesafenin kaydedilememesi durumunda müzakere masasından kalkabileceğini belirttiğini anımsattı.

Analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktardı.