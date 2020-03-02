Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair endişelerin sürmesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları yönündeki açıklamalarıyla güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair endişelerin sürmesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiyi desteklemek için gereken adımları atacakları yönündeki açıklamalarıyla güne pozitif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,75 kazançla 382,2 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52 artışla 12.070,6 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,62 yükselişle 6.753,2 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,36 primle 8.841,5 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 kazançla 5.397,6 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,64 artışla 22.124,7 puan oldu.

Avro/dolar yükselişini 7'inci işlem gününe taşıyarak 1,1088, sterlin/dolar paritesi ise 1,2788 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine dair endişelere karşın, Fed Başkanı Powell'ın ekonomiyi destekleyici açıklamalarının ardından piyasaların güne alıcılı başladığını belirtti.

Powell, cuma akşamki yazılı açıklamasında "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Fed'in 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, bu hafta içerisinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması ve diğer konulara ilişkin müzakerelerin başlamasının beklendiğini kaydeden analistler, geçen hafta İngiltere'nin hazirana kadar istenilen mesafenin kaydedilememesi durumunda müzakere masasından kalkabileceğini belirttiğini anımsattı.

Analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktardı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiliz kulüpleri, Vedat Muriqi için 30 milyon sterlini gözden çıkarttı
Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu 2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:00:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]