Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan seyahat kısıtlamalarının ve Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin zayıf verilerin yatırımcıların risk iştahını törpülemesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Seyahat ve turizm şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalarak 408,54 puandan kapandı.

Bazı Avrupa hükümetlerinin artan Kovid-19 vaka sayıları ve virüsün hızlı yayılan yeni türleriyle mücadele etmek için daha fazla seyahat kısıtlamasını duyurmasının ardından, Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksi günü yüzde 2,48 değer kaybederek kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 azalarak 5.559,57 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,30'luk düşüşle 6.695,07 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 değer kaybederek 22.088,36 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,24 düşerek 13.873,97 seviyesinden günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,217 seviyelerinde işlem gördü.

Turizm şirketi TUI'nin hisseleri yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmemesine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini söylemesinin ardından Avrupa pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Yatırımcıların yakında izlediği verilerde, Avro Bölgesinde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyetleri kapsayan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 1,6 puan düşerek 49,1 puana geriledi. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens'in hisseleri, şirketin dijital sanayi ve altyapı birimlerinin 2020'nin ekim-aralık döneminde beklenenden dahi iyi kazanç sağladıklarını açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Otomotiv üreticisi Volkswagen hisseleri de grubun düzeltilmiş faaliyet karının geçen yıl 2019'a göre yüzde 48,2 azalarak 10 milyar avroya gerilemesine rağmen, söz konusu karın piyasa beklentilerinin üzerinde kalmasıyla yüzde 2,5 değer kazandı.

Alman turizm şirketi TUI'nin hisselerinin ise yeni kısıtlamalar endişesiyle günü yaklaşık yüzde 12 düşüşle kapatması dikkati çekti.