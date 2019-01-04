Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Kapattı

Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Kapattı

45 dakika önce

Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,83 artışla 343,38 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,16 artarak 6.837,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,37 değer kazanarak 10.767,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,72 yükselerek 4.737,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,37 kazançla 18831,79 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.32'de yüzde 0,04 artışla 1,1395 seviyesinde bulunuyordu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri yatırımcılar tarafından uzun zamandır yakından takip edilirken, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li bir heyetin gelecek hafta, ticaret müzakereleri için Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, geçen ay Arjantin'deki görüşmesinde ticaret gerilimine dair 90 günlük ateşkes üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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