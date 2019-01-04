Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

33 dakika önce

Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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