Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
33 dakika önce
Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa
borsaları, Çin
ile ABD
arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak'ta Pekin
'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:05
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