Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 azalışla 410,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 13.981 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.535 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 5.684 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 8.082 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 23.248 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,2132 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin gelişmeler ve enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle ocakta yüzde 1 oldu. Ülkede enflasyon, ocakta aylık bazda da yüzde 0,8 artış kaydetti.