Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 düşüşle 454,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 15.527 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.094 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 9.151 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalışla 6.549 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 25.645 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 1,2161 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğe karşın, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise piyasalar üzerinde baskı unsuru olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını ifade eden analistler, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.