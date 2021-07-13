Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 düşüşle 460,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 15.776 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.144 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 azalarak 8.765 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 6.547 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 25.209 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 1,1849 seviyesinden işlem görüyor. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,3 artarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile şirketlerin 2'nci çeyrek finansal sonuçlarının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Avrupa tarafında ise maliye bakanları toplantısının takip edileceğini kaydetti.

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