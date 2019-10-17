Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, bazı İngiliz siyasetçilerin Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında uzlaşmaya varılan yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasına şüphe ile yaklaşmalarının etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Brüksel ve Londra'nın yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının, yatırımcılar tarafından belirsizliklerin giderileceği yönünde yorumlanmasından dolayı gün içinde değer kazanan Avrupa borsaları, Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) yeni anlaşmaya kaygılarını giderememesi nedeniyle destek veremeyeceklerini duyurmasının ardından kazanımlarını geri verdi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,10 azalarak 393,08 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalarak 5.673,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,12 azalarak 12,654,95 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,23'lük azalışla 22.375,67 seviyesine düştü.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,20'lik yükselişle günü 7.182,32 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibar4ylı yüzde 0,53'lük artışla 1,1128 seviyelerinde seyrediyor.