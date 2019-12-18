Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı

6 saat önce

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa'da borsalar, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşmasında öngörülen 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılmayacağına dair haberlerin etkisiyle, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

İngiliz basınının iddiasına göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü parlamentoya sunacağı AB'den ayrılık yasa tasarısında, geçiş döneminin uzatılmasını yasaklayacak bir maddeye yer verecek.

Hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda İngiltere, AB ile ticaretine Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.

Yatırımcılar, bu durumdan şirketlerin olumsuz etkileneceğini düşünerek, temkinli hareket ediyor.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak, 414,38 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalışla 5.959,60 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,49 kayıpla 13,222,16 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,01'lik azalmayla 23.628,87 seviyesine düştü.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21'lik yükselişle günü 7.540,75 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1114 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı

Son Dakika Haberleri
03:24 Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı - Son Dakika Ekonomi
00:58 Çandır: Yerli muzun sonu nara benzemesin - Son Dakika Ekonomi
23:43 SunExpress'in çevreciliği tescillendi - Son Dakika Ekonomi
22:38 Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi
22:08 BDDK, neden swapta düzenleme yaptı? - Son Dakika Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Son Dakika Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 04:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]